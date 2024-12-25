美國前總統柯林頓發燒住院 副幕僚長：治療後已出院

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國前總統柯林頓（Bill Clinton）昨天因發燒住院治療，柯林頓辦公室表示，這位78歲民主黨籍前總統經過治療後，已在今天稍早出院。

法新社報導，柯林頓的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在社群媒體平台X發文說：「柯林頓總統在醫院治療流感後，已在今天稍早出院。」

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尤瑞尼亞說道：「柯林頓總統與他的家人非常感謝梅德史塔喬治城大學醫學中心（MedStar Georgetown University Medical Center）團隊無微不至的照顧，並對柯林頓收到親切的留言與祝福一事深受感動。」

柯林頓於1993年1月至2001年1月期間擔任過2任總統。他今年夏天曾在芝加哥（Chicago）舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）發表演說，並於11月總統大選選前替現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）站台拉票，但賀錦麗後來敗給共和黨籍對手、前總統川普。（譯者：洪啓原）1131225