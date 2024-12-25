烏克蘭控俄國耶誕節發動大規模攻擊 澤倫斯基批不人道

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭指控，俄羅斯今早以巡弋飛彈和彈道飛彈對烏克蘭能源系統及東部城市發動大規模攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基批評，俄國在耶誕節發動攻擊「不人道」。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，俄國在耶誕節發動「不人道」的攻擊，對飽受戰爭摧殘的烏克蘭發射數十枚飛彈和無人機。

澤倫斯基說：「蒲亭（Vladimir Putin）故意選擇在耶誕節發動攻擊，還有什麼比這更不人道？超過70枚飛彈，包括彈道飛彈，以及100多架攻擊無人機，目標都是我們的能源系統。」

烏克蘭上空今早響起空襲警報，空軍報告稱，有俄羅斯「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈從黑海（Black Sea）發射。

赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）通報，過去24小時內已有1人死亡、3人受傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的冬季氣溫一直在冰點附近徘徊，州長賴薩克（Serhiy Lysak）指出，俄國瞄準了當地的電力系統。

賴薩克在通訊應用程式Telegram寫道：「敵人正試圖摧毀第聶伯羅彼得羅夫斯克州的電力系統。請在空襲警報解除前待在安全的地方。好好保重！」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131225