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南韓國家情報院證實 北韓士兵遭烏克蘭軍隊活捉

2024/12/27 12:57（12/27 13:10 更新）
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北韓國旗。（路透社）
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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓國家情報院今天證實，一名被派去支援俄烏戰爭的北韓士兵遭到烏克蘭部隊俘虜。

法新社報導，北韓已派出數以千計軍人增援俄羅斯軍隊，包括在俄羅斯庫斯克（Kursk）邊境地區。烏克蘭今年8月對庫斯克發動越境入侵行動。

南韓國家情報院在聲明中說：「已透過與盟國情報機構分享的即時訊息，證實有一名受傷的北韓士兵遭到俘虜。」

一名情報消息人士告訴法新社，這名士兵是遭烏克蘭軍隊俘虜，但不清楚他遭到活捉的地點。

在南韓首度證實有北韓士兵遭俘虜的數天前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日曾說，迄今有近3000名北韓官兵「陣亡或受傷」。

南韓合同參謀本部23日也表示，有超過1000名北韓官兵戰死或受傷。

南韓合同參謀本部還說，平壤當局據稱「準備輪調或額外部署更多官兵」，並向俄軍供應「240公釐火箭發射器與170公釐自走砲」。

南韓軍方認為北韓試圖透過在俄烏戰爭汲取的戰鬥經驗，將常規戰爭能力現代化。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131227

#俄烏戰爭
#南韓
#國家情報院
#北韓
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