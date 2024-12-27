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傳與川普政府達成協議接收非法移民 瓜地馬拉否認

2024/12/27 14:15（12/27 14:34 更新）
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圖為瓜地馬拉國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電）針對外媒報導，瓜地馬拉已與即將上任的美國川普政府達成協議，願意接收遭美國驅逐出境的中美洲非法移民。瓜國外交部26日晚間發表聲明，澄清沒有和美國川普團隊討論過，或是達成任何移民相關協議。

根據英國路透社引述瓜國不具名官員的說法，瓜地馬拉願意接受遭美國驅逐出境的中美洲國家非法移民，就是為了和未來的川普政府建立良好關係。

瓜地馬拉外交部發表聲明強調，瓜國儘管已經與美國新政府過渡團隊，進行初步而且積極的接觸，但從未討論過接收被驅逐非法移民的問題。至於外媒引述不具名消息來源的報導，並不代表瓜地馬拉政府的立場。

聲明中重申，瓜國和美國的關係正處於歷史性的關鍵時刻，任何有關移民的討論，將以彼此尊重的方式進行，同時也要符合美國和瓜地馬拉，超過175年雙邊關係的價值觀和原則。

所謂瓜地馬拉再次同意接收美國驅逐的非法移民，起因於川普（Donald Trump）在2019年總統任內，和瓜地馬拉談判達成的「庇護合作協議」（Asylum Cooperative Agreements），也被稱為「安全第三國」（safe third country）協議。根據該協議，前往美國尋求庇護的移民，必須首先在瓜地馬拉提出申請，並且獲得資格後，才能申請前往美國。

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同時根據協議，美國也可以將被驅逐的非法移民，送至瓜地馬拉，由瓜國進行後續安置處理。該協議曾引起瓜國政府和民間的強烈反對和批評。但川普以提高關稅的手段施壓，迫使瓜地馬拉簽下協議。該協議一直到2021年才由美國總統拜登（Joe Biden）以人道考量宣布取消。

不過在誓言打擊非法移民的川普當選後，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受媒體專訪，就曾憂心表示不排除川普會重啟「安全第三國」，再次施壓瓜地馬拉接受該協議。（編輯：田瑞華）1131227

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