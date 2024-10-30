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瓜地馬拉移民325萬人 成美國大選少數族群關鍵票

2024/10/30 07:08
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市29日專電）美國總統大選進入決戰關頭，根據瓜地馬拉外交部統計，在美國的瓜地馬拉移民有325萬人，其中超過38萬居住在搖擺州。瓜國移民儼然已成為少數族群的關鍵選票。

瓜地馬拉主流媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，在賓夕法尼亞州、喬治亞州和亞利桑那州等關鍵搖擺州一級戰區，拉丁裔人口在過去20年中呈級數增長，但是有70%的人對於候選人卻沒有特定表態支持。但相較之下，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）較為關注拉丁移民族群的動向。

不過，包括瓜地馬拉及其他拉丁裔移民，最後投票的選擇，仍然是哪一位候選人提出更能保障，並且尊重移民權益的政策。

「自由新聞報」也專訪瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）。他表示，移民、打擊販毒和邊境安全，一直是美國和瓜地馬拉雙邊的核心議題。如果是現任副總統賀錦利當選，雙方可望持續目前的政策運作，不會有太大的變化。

不過如果是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選，馬蒂內茲不排除川普會重啟在2019年任內，和瓜地馬拉談判達成的「庇護合作協議」（Asylum Cooperative Agreements），也稱為「安全第三國」（safe third country）協議。

根據「安全第三國」協議，前往美國尋求庇護的移民，必須首先在瓜地馬拉提出庇護申請，並在瓜地馬拉獲得庇護資格後，才能進一步申請前往美國。

川普政府強迫瓜地馬拉，在各國移民申請庇護的漫長等待期間，收留他們以紓解美國南部邊境安置移民的壓力。因為有許多宏都拉斯或薩爾瓦多的移民，就是取道瓜地馬拉抵達墨西哥，再前往美國邊界。

反之，美國也可以將被驅逐的非法移民，移送到瓜地馬拉領土。該協議曾引起瓜國和國際人權團體強烈反對和批評。但川普以提高關稅的手段施壓，最終瓜國還是簽下協議。而該協議一直到2021年才由現任總統拜登宣布取消。

馬蒂內茲指出，有了過去和川普政府互動的經驗，瓜國政府會考量國家和人民利益的前提下，以最好的方式努力進行談判。因為瓜地馬拉希望跟美國在各個領域加強合作，在移民問題上沒有意願和美國「對抗」。（編輯：唐佩君）1131030

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