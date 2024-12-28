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2025輪值金磚主席國 巴西：建設可持續發展的世界

2024/12/28 11:43
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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西將於2025年1月1日擔任金磚國家輪值主席國，並將第4次主辦金磚國家峰會，巴西政府稱，這將是讓組成該集團各國尋求對氣候變化、減貧等議題的理解，建設更美好和可持續發展世界的機會。

根據巴西在金磚國家首席談判代表薩波亞（Eduardo Saboia），金磚國家（BRICS）占全球總人口40%以上，經濟購買力占全球國內生產毛額（GDP）的37%，該集團在全球舞台占有重要地位。

薩波亞表示，金磚國家是建設一個更美好和可持續發展世界的重要部分，巴西將利用擔任輪值主席國的機會，討論在國家間貿易使用當地貨幣的可能性（指去美元化）、全球治理改革，以及尋求各國對氣候變化、減貧、可持續發展和人工智慧（AI）治理等議題的理解。

例如，巴西將在2025年11月在亞馬遜城市貝倫（Belém）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），金磚國家在能源問題上發揮著核心作用，能源是溫室氣體排放的主要來源，巴西將利用輪值主席國的身分建立有助於COP30成功的理解。

巴西還可以推進金磚國家對人工智慧治理的願景，因為這是一項具顛覆性的技術。

「金磚國家」始於高盛（Goldman Sachs）2001年研究報告中提出的概念，取巴西、俄羅斯、印度、中國的英文國名第1個字母BRIC為名。2006年起，4國外長等官員逐漸形成定期會晤機制，並自2009年起每年舉行元首峰會至今。2010年納入南非為第5個會員國後，將名稱改為BRICS。

2023年在南非約翰尼斯堡舉行的峰會上，金磚國家邀請阿根廷、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國從2024年1月起加入該集團。其中，阿根廷表態不加入，其他國家出席今年在俄羅斯喀山舉行的峰會，但沙烏地阿拉伯尚未正式加入金磚國家。

此外，印尼、馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏茲別克、烏干達等9國將於2025年1月1日正式成為金磚國家的夥伴國。

至此，金磚國家共有9個會員國及9個夥伴國。（編輯：田瑞華）1131228

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