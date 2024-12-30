美軍艦大規模訪大馬 學者：凸顯印太軍力部署

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（中央社記者黃自強吉隆坡30日專電）美國海軍今年首度大規模訪問馬來西亞，學者分析指出，美軍艦造訪象徵國家力量投射，不僅是「秀肌肉」，也等同於對中國進行「戰略溝通」，凸顯不會在印太地區出現軍事真空。

美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）今年11月甫靠泊巴生港，昨天再有航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton），以及飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）與威廉勞倫斯號（USS William P. Lawrence）靠泊。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）披露，卡爾文森號航艦打擊群日前在南海執行任務。

星報（The Star）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，這是美國海軍今年首度大規模訪問馬來西亞，卡爾文森號12月22日從菲律賓穿越雷伊泰灣（Leyte Gulf）進入蘇祿海（Sulu Sea），再進入南海。

卡爾文森號領銜的第一航艦打擊群指揮官沃許（Michael Wosje）說，今年是美國與大馬建立夥伴關係第10年，以強化對區域繁榮、安全與和平的共同承諾。雙方安全事務合作包括反恐、海域意識以及區域穩定，並經常參與雙邊與多邊訓練、演習和訪問。

馬來亞大學（UM）國際與戰略研究系副主任藍中華（Lam Choong Wah）今天說，卡爾文森號打擊群靠泊巴生港，主要顯示美軍在南海影響力，美軍長期以來透過軍艦或軍事力量在區域巡航、演習或進行外交活動，顯示對國際影響力的存在感。

他指出，軍艦傳統上被視為「浮動領土」，它們的存在就彰顯國家力量的投射，也是展現軍事力量存在的一個很重要平台。美軍艦艇靠泊是與馬來西亞軍事關係友好的特別象徵。

藍中華認為，雖然昔日大馬有部分民族主義團體，反對美國核動力艦艇靠泊，但大馬不論誰執政都會允許美國核動力艦艇靠泊，有利雙邊友好關係，這種溝通與交流讓馬來西亞可以融入美國軍事情報交換、培訓系統。

對於美國海軍軍艦短短一個半月內先後訪問大馬，關注南海局勢的軍事專家楊于勝（Spencer Yang）分析，從政治層面凸顯美軍在南海並不缺席，未曾改變南海航行自由主張，履行與盟友承諾。

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他認為，美軍藉此向第一島鏈國家或東南亞國家協會（ASEAN）國家表態，美軍不會因為美國總統政權交接，而在印太地區軍力出現真空。

楊于勝說，卡爾文森號打擊群在南海執行巡航任務，象徵著軍事「戰略溝通」，意味著「美國的軍力在這裡」，不僅是在「秀肌肉」，儘管美國已無法改變中國在南海的海上軍事移動能力，但美軍目的在以實力強調不讓中國有逾越進展。（編輯：唐佩君）1131230