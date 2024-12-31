卡特國葬故鄉喬治亞州啟程 車隊6天抵華府大教堂

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國陸軍表示，已故前總統卡特的國葬儀式安排為期6天，將於明年1月4日開始，遺體將由車隊護送從他的家鄉喬治亞州平原鎮啟程，1月9日在華盛頓國家大教堂舉行國葬。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日去世、享嵩壽100歲。路透社報導，美國總統拜登去年曾說，卡特曾請他在葬禮上致悼詞，他已指示將1月9日定為全國哀悼日。

美國陸軍在聲明中說，卡特的遺體將在明年1月4日由車隊護送行經他的家鄉喬治亞州平原鎮（Plains），將短暫停留在他長大的農場。

美國國家公園管理局（National Park Service）期間將敲響歷史悠久的農場鐘聲39下，紀念美國第39位總統卡特。

卡特的遺體隨後將運往亞特蘭大，安置在他卸任後創立的非營利性組織「卡特中心」（Carter Center），直到明年1月7日早上，之後他的遺體將空運到華盛頓，安放在華府國會山莊圓頂大廳（Capitol Rotunda）等候國葬儀式。

在明年1月9日，卡特在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的國葬儀式結束後，他的靈柩將返回平原鎮。

卡特的家人將於稍晚舉行私人葬禮和安葬儀式，他將安葬在已故妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）遺體旁邊的土地裡。

法新社報導，在卡特的家鄉平原鎮，人們才剛剛開始接受這位美國前總統已經過世，儘管自從他近兩年前接受安寧療護以來，朋友和鄰居已有心理準備。

在這個鄉村小鎮，當地民眾表示，這位百歲老人的過世令人悲傷，但同時他們也想起與他共度時光的美好回憶。

卡特100年前出生在平原鎮，大多數居民都認識卡特，或者有家庭成員認識他。

平原鎮人口約600人，當地出生長大的凱特（Kelly Kight）在主要幹道上花店附近放置紀念蝴蝶結。她告訴法新社：「這裡永遠是卡特的家鄉。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1131231