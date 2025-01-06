義大利宣示親美路線 梅洛尼快閃會川普談合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）美國總統當選人川普20日將就職，義大利搶先宣示站穩親美路線。義大利總理梅洛尼4日無預警飛至美國會晤川普，她5日晚間貼出兩人合照，強調「我們已準備好共同合作」。

梅洛尼（Giorgia Meloni）此趟會晤川普的行程未事先宣布，目前義大利官方也未公布兩人談話內容，梅洛尼5日晚間在官方社群平台X貼出兩人笑容滿面的合照，感謝川普盛情接待，讓她度過非常愉快的夜晚。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，她從羅馬飛抵美國後，直奔川普私有的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），根據賓客所拍照片，川普會晤梅洛尼時，身邊還有新政府內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）、內定國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、內定財長班森特（Scott Bessent），陣容十分高規格。

據報導，義大利駐美大使扎皮亞（Mariangela Zappia），以及即將出任美國駐義大使的富豪企業家費爾蒂塔（Tilman Fertitta）也在場。費爾蒂塔是美國職籃（NBA）休士頓火箭隊老闆、餐飲大亨。

義大利安莎（Ansa）通訊社報導，梅洛尼與川普討論許多敏感政治話題，包括烏克蘭戰爭、中東局勢、關稅、星鏈等；不過促使梅洛尼發動此次「閃電訪問」的最大原因，應是為了解決義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）遭伊朗拘禁的問題。

伊朗希望用沙拉「換囚」，交換釋放目前被拘禁在義大利米蘭的伊朗籍無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini Najafabadi）。阿貝迪尼因遭美方通報涉嫌支持恐怖主義，12月16日在米蘭機場遭拘留，目前正等候米蘭法院裁決是否將他引渡到美國受審。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安莎通訊社報導，美國現任總統拜登（Joe Biden）9至12日即將訪問羅馬，除會晤教宗方濟各，拜登也會與梅洛尼見面，但拜登卸任在即，顯然已不再被當成處理義大利女記者換囚案的主要對話者。

安莎報導，從川普接見梅洛尼時的幕僚規格，可見川普將梅洛尼視為「歐洲重要盟友」，紐約時報等美國輿論也認為，川普政府可能將梅洛尼當作調解與其他歐洲領導人關係的橋梁。（編輯：唐佩君）1130106