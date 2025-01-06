加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨
首頁 / 國際

義大利宣示親美路線 梅洛尼快閃會川普談合作

2025/1/6 07:04（1/6 08:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
義大利總理梅洛尼（右）4日飛至美國會晤總統當選人川普（左）。（圖取自x.com/GiorgiaMeloni）
義大利總理梅洛尼（右）4日飛至美國會晤總統當選人川普（左）。（圖取自x.com/GiorgiaMeloni）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）美國總統當選人川普20日將就職，義大利搶先宣示站穩親美路線。義大利總理梅洛尼4日無預警飛至美國會晤川普，她5日晚間貼出兩人合照，強調「我們已準備好共同合作」。

梅洛尼（Giorgia Meloni）此趟會晤川普的行程未事先宣布，目前義大利官方也未公布兩人談話內容，梅洛尼5日晚間在官方社群平台X貼出兩人笑容滿面的合照，感謝川普盛情接待，讓她度過非常愉快的夜晚。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，她從羅馬飛抵美國後，直奔川普私有的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），根據賓客所拍照片，川普會晤梅洛尼時，身邊還有新政府內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）、內定國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、內定財長班森特（Scott Bessent），陣容十分高規格。

據報導，義大利駐美大使扎皮亞（Mariangela Zappia），以及即將出任美國駐義大使的富豪企業家費爾蒂塔（Tilman Fertitta）也在場。費爾蒂塔是美國職籃（NBA）休士頓火箭隊老闆、餐飲大亨。

義大利安莎（Ansa）通訊社報導，梅洛尼與川普討論許多敏感政治話題，包括烏克蘭戰爭、中東局勢、關稅、星鏈等；不過促使梅洛尼發動此次「閃電訪問」的最大原因，應是為了解決義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）遭伊朗拘禁的問題。

伊朗希望用沙拉「換囚」，交換釋放目前被拘禁在義大利米蘭的伊朗籍無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini Najafabadi）。阿貝迪尼因遭美方通報涉嫌支持恐怖主義，12月16日在米蘭機場遭拘留，目前正等候米蘭法院裁決是否將他引渡到美國受審。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

安莎通訊社報導，美國現任總統拜登（Joe Biden）9至12日即將訪問羅馬，除會晤教宗方濟各，拜登也會與梅洛尼見面，但拜登卸任在即，顯然已不再被當成處理義大利女記者換囚案的主要對話者。

安莎報導，從川普接見梅洛尼時的幕僚規格，可見川普將梅洛尼視為「歐洲重要盟友」，紐約時報等美國輿論也認為，川普政府可能將梅洛尼當作調解與其他歐洲領導人關係的橋梁。（編輯：唐佩君）1130106

#川普
#方濟各
#拜登
#烏克蘭戰爭
#義大利
#美國
#梅洛尼
延伸閱讀
川普將上任 義大利總理讚馬斯克是時代偉人右派崛起 義總理梅洛尼獲評歐洲最有權勢人物憂川普上任後撤軍援 澤倫斯基與歐洲領袖研商對策2025歐洲選舉牽動歐盟 德國羅馬尼亞捷克最受矚川普2.0美國亞太聯盟崩潰？分析：維持駐軍重新談判
梅洛尼
義大利總理赴佛州見川普 尋求加強關係義總理辭歐洲保守黨團主席 挺前波蘭總理接任
川普
川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質迎接川普2.0 中國學者：經濟承壓要做好應對
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：