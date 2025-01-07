中國維權律師余文生夫妻上訴遭駁 歐盟表深切遺憾

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）中國法院駁回維權律師余文生及妻子許豔上訴案，維持原審有罪判刑，歐盟對外事務部對此表達深切遺憾，促中國立即無條件放人。余文生夫妻是在2023年赴歐盟駐北京使館時被捕。

歐洲聯盟對外事務部（EEAS）針對蘇州人民中級法院6日駁回上訴案，在傍晚以發言人名義發布指責聲明。余文生去年10月一審被判刑3年，許豔被判刑1年9個月。

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聲明指出，歐盟持續關切余文生案，重申要求中國立即無條件釋放余及其他遭羈押或判刑的中國人權捍衛者。由於許豔的刑期扣掉羈押期後，應該在13日期滿獲釋，歐盟聲明特別敦促中國當局確保即時釋放她，並保證她的安全福祉。

余文生和許艷在2023年4月試圖會見歐盟駐中國代表團的途中被捕，罪名是「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪。57歲的余文生是國際知名的中國人權律師，因積極倡導憲法改革而受到中國政府關注，曾於2018年至2022年入獄，並在2018年獲法國和德國政府聯合頒發的「人權及法治獎」。（編輯：陳慧萍）1140107