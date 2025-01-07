川普喊買格陵蘭 長子將私人訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根6日綜合外電報導）丹麥外交部今天表示，美國候任總統川普的長子小唐納．川普計劃明天訪問格陵蘭（Greenland）。川普曾在耶誕節前建議美國「擁有與控制」此一丹麥自治區。

綜合法新社與路透社報導，丹麥外交部表示「知悉小唐納．川普（Donald Trump Jr.）計劃訪問格陵蘭。由於這並非美國正式訪問，丹麥外交部對此沒有進一步評論」。

川普曾在去年耶誕節前表示：「為了全世界的國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

格陵蘭當局對此表示絕不出售，這與回應2019年時任美國總統川普的類似聲明相呼應。

格陵蘭外交官員克萊斯特（Minnnguaq Kleist）對丹麥廣播公司（DR）表示，小唐納．川普此次訪問細節尚未公開，這似乎是一次私人旅行。

熟悉訪問行程的消息人士告訴路透社，小唐納．川普計劃進行為期1天的訪問，為播客（Podcast）拍攝影片內容，他不會與任何政府官員或政治人物見面。

川普團隊沒有立即回應置評請求。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）上週在新年談話中強調脫離丹麥獨立的願望，認為格陵蘭必須擺脫「殖民主義束縛」，塑造自己的未來，但他沒有提及美國。

根據當地媒體報導，艾格德原定8日在哥本哈根晉見丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X），但因行程安排因素而延後。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140107