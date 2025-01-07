美媒披露幕僚評估關稅開徵對象範圍縮小 川普發文否認

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國媒體披露美國候任總統川普的幕僚正在評估僅針對關鍵進口商品的關稅開徵計畫，川普今天否認此一報導，這加深了商界領袖對美國未來貿易政策的不確定感。

華盛頓郵報引述3名熟悉內情的消息人士報導，川普的幕僚正在評估縮減關稅開徵清單，聚焦在特定關鍵產業。川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）駁斥華盛頓郵報的報導。

川普寫道：「華盛頓郵報的報導引述所謂的匿名消息來源，而這樣的消息來源根本不存在，不正確地陳述我的關稅政策將縮減。這篇報導是錯的。華盛頓郵報知道這是錯的。這只不過是另一個假新聞的真實案例。」

華郵報導指出，川普的幕僚正在評估適用於每一個國家的關稅開徵計畫，但僅針對被視為攸關國家安全和經濟安全的特定產業，這意味著這是一項明顯的轉變，有別於川普在2024年總統大選競選期間的承諾。

在華郵報導後，美國和歐洲股市今天聞訊大幅反彈，儘管後來川普發文否認，歐美股市仍大幅彈漲。

在川普發文否認後，美元對一籃子其他貨幣的匯率貶幅收斂。

川普曾揚言將對來自全球的進口商品課徵10%關稅，以及對來自中國的進口商品課徵60%關稅。貿易專家表示，此舉將造成貿易往來的混亂、成本提高，並且會引發對美國出口商品的報復。

川普後來改口稱，上任首日將對來自加拿大和墨西哥的進口商品課徵25%關稅。此舉恐大幅推高原油進口成本。

根據華郵，川普的幕僚表示，這些關稅開徵計畫仍有變化，尚未拍板定案。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）資深副會長墨菲（John Murphy）說：「這一切似乎都不確定且易變。」

「我們一直聽到有人悄悄否認其中一些關稅開徵計畫將會有很多對象被排除在外的構想。」

墨菲指出，川普上次任內實施的關稅措施雖未造成通膨飆升，卻導致外國和國內投資大幅減少，以及企業信心滑落。

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「我們愈早釐清和維持穩定，儘可能避免這些關稅導致的高昂成本愈好。」

華郵報導，目前不清楚關稅將針對哪些產業，初步討論數個關鍵產業將徵收關稅，包括鋼、鐵、鋁和銅製品在內等軍工業供應鏈、製藥原料等關鍵醫療用品、能源生產的電池、稀土礦物和太陽能板。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140107