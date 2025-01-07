柔佛新加坡經濟特區協定 馬星領袖盼創雙贏

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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）馬來西亞與新加坡今天舉行第11屆馬星領袖非正式峰會，大馬首相安華和新加坡總理黃循財見證「柔佛-新加坡經濟特區」聯合協定交換，盼藉彼此優勢創造雙贏，建立完整生態系，吸引更多國際投資。

黃循財（Lawrence Wong）昨天傍晚抵達馬來西亞進行兩天的工作訪問。黃循財去年5月15日就任總理後曾於6月訪問大馬，此次是黃循財第2度赴大馬訪問，並和首相安華（Anwar Ibrahim）雙邊會談。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇（Gan Kim Yong）和馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）昨天在吉隆坡簽署「柔佛-新加坡經濟特區」（JS-SEZ）聯合協定，安華與黃循財今天在第11屆馬星領袖非正式峰會見證交換協定。

安華指出，這個協定是一項獨特倡議，不僅讓經濟政策更加明確，也能有條理地解決與投資相關的社會問題，兩國政府在篩選投資項目時將非常謹慎，確保投資符合未來需求與優先順序。因此，鮮少能看到由兩國作為一個團隊吸引投資，促進彼此經濟成長。

安華下午透過社群平台臉書（Facebook）說，黃循財訪問大馬是一次重要且具深遠意義的交流，尤其，今年是馬來西亞與新加坡雙邊關係邁入第60週年，兩國均致力深化長久以來建立的友誼與互信。

黃循財指出，新加坡政府已和很多企業接觸，知道他們非常希望能到柔佛開展更多業務和新加坡互相結合，由於經濟特區具有更大發展潛力，不僅鼓勵新加坡企業赴柔佛發展，雙方能攜手合作吸引新投資項目，為兩國人民創造良好就業機會。

對於大馬今年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，他認為，新加坡與馬來西亞可望能進一步強化雙邊關係，加強合作促進雙贏，而兩國的雙邊關係將為建立一個更強大的東協奠定重要基礎。

黃循財說，東協必須保持強大、整合和團結，目前面臨的最大競爭並非源自內部，而是來自東協區域之外。

「柔佛-新加坡經濟特區」今天啟動，目標於未來10年內吸引1000個投資項目。

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馬來西亞外交部表示，黃循財訪大馬除回顧雙邊關係，討論共同關心的區域及國際議題，也見證「柔佛-新加坡經濟特區」聯合協定簽署，交換6份備忘錄和一份意向書，內容涉及教育、婦女與社會福利、氣候變遷、碳捕捉與封存、城市發展及跨境犯罪防治等領域。

馬來西亞與新加坡今年建交60週年，大馬外交部指出，作為鄰國和東南亞國家協會（ASEAN）的主要夥伴之一，大馬與新加坡在多個領域建立了緊密和廣泛的合作關係，是彼此的第二大貿易夥伴，去年1月到11月的雙邊貿易額逾馬幣3601億令吉（約新台幣2.56兆元）。（編輯：韋樞／田瑞華）1140107