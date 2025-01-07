印度阿薩姆邦煤礦坑淹水 9人受困3人恐已死亡

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（中央社古瓦哈蒂7日綜合外電報導）印度當局今天說，印度東北部阿薩姆邦偏遠地區的一座煤礦礦坑淹水，造成9名礦工受困，其中3人恐已死亡。救災隊徹夜工作，試圖救出被困在裡面的礦工。

路透社報導，當地政府在聲明中說，救災隊發現3具屍體，但尚未打撈上來。

軍方在聲明中說，他們出動潛水夫、直升機和工程師協助營救這9名礦工，這些礦工自昨天以來一直被困在阿薩姆邦（Assam state）多丘陵的迪馬哈索縣（Dima Hasao）的礦坑中。

迪馬哈索縣警察局長庫馬（Mayank Kumar）告訴路透社：「礦坑昨天淹水，水來自內部。他們（礦工）可能敲擊到某種水道，導致水流出來充斥整個礦坑。 」

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庫馬說，來自軍方、中央政府和邦的救災隊，正在努力試圖救出被困礦工。

軍方在社群媒體上分享的照片顯示，救災人員帶著繩索、起重機和其他設備站在巨大垂直礦坑的邊緣。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140107