日本推製作個人化自體iPS細胞 4月起自動化量產

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本京都大學iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）研究財團正推動製作個人化自體iPS細胞（my iPS）計畫，已成功作業自動化，今年4月起將在大阪市的新設施進行iPS細胞自動化製作。

iPS細胞是利用導入特定基因或是特定基因產物（蛋白質）等方式送入體細胞，使體細胞變成為具備如同胚胎幹細胞般，具有分化成各式細胞的多功能分化能力，並且可持續增生分裂。

日本時事通信社報導，公益財團法人京都大學iPS細胞研究財團（CiRA Foundation，簡稱iPS財團，理事長山中伸彌）成功地進行細胞製作的自動化，4月起將在大阪市的新設施開始心肌、神經等iPS細胞自動化製作。

如果可從患者本人的細胞製作「my iPS細胞」，具有高安全性和最小免疫排斥性優勢，也可進行符合疾病特性的細胞移植。但如果是手工作業，製作一人份的iPS細胞需花約半年時間，費用約5000萬日圓（約新台幣1058萬元）。

iPS財團引進德國製的免疫細胞製作機器，將正常人的血液與試劑、特定的基因放在封閉型的裝置內，自動混合、培養，約1個月就能成功製作。完成的iPS細胞用液態氮氣加以冷凍保存。

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位於大阪市的新設施有4台iPS細胞製作機器，一年可製作20人份的iPS細胞。此外，日本知名的影像及光學儀器公司佳能（Canon）、全球最大電器製造商之一的Panasonic也正共同開發日本製的iPS細胞製作機器，10年後可望增為200台。

iPS財團目標一年可製作1000人份的iPS細胞，費用可降至每人約100萬日圓（約新台幣21萬元）。（編輯：張芷瑄）1140108