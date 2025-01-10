法媒：中國國安部規劃長期策略 涉入巴黎國際組織

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）中國共產黨影響國際組織非新鮮事，但法國「情報在線」8日揭露，中共以國安部層級，為每個組織規劃不同策略，如收買應聲蟲、否決法案等；設於巴黎的聯合國教科文組織與經濟合作暨發展組織更特別被鎖定。

2024年12月，中國的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」正式拍板納入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。至此，中國共有44個項目登錄，居世界第一。

法國情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）8日報導指出，大規模「申遺」也是中國國家安全部精心規劃策略的一環，目的是要強化中國在國際組織與聯合國體系內的地位。

據情報在線獲得的訊息，中共選擇把資源集中在特定的計畫補助，好在經費分配時能擁有無庸置疑的否決權，同時在每個國際組織中打造自己的「親中陣線」，就如在聯合國教科文組織中一樣。

儘管中國強化在國際組織影響力，好把他們當作自身國際政策野心的應聲蟲、傳聲筒並非新鮮事，然而根據情報在線掌握的消息，中國國安部為每個組織規劃不同的長期策略，最近也因在聯合國教科文組織與經濟合作暨發展組織（OECD）取得的成功而獲中共中央讚許。

中共不斷企圖創造另一套全球治理體系，包括擴大金磚國家（BRICS+）、一帶一路第二階段，以及全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議。

報導指出，中國非常清楚，若要為新世界秩序建立足夠共識，就必須聚焦在國際體系架構，這也是為何中國用心透過特定的經濟合作，好在投票時取得北京所謂「全球南方」國家的支持，以阻擋與自身利益衝突的提案。

據報導，2022年起，中國成為聯合國教科文組織的最大經費提供者，而美國則已經4年未參與其中。美國的缺席讓北京更快達成國安部設下的目標，包括抵制被北京視為敵對國家的相關計畫，或是中國認為歷史記憶與領土具有爭議的倡議推廣。

根據情報在線取得的消息，中國今年將企圖再次啟動位於西藏與新疆的遺產辯論，但保護的遺產地點選擇尚未確認。由於問題敏感，中國外交部應該會傾向登錄「急需保護的非物質文化遺產名錄」，而非「非物質文化遺產名錄」。

據報導，中共也選擇聯合國教科文組織來推動自己的遊說手段，測試「獨立文化委員會」的角色。儘管委員會名義上與中國大使館沒有關聯，但事實上卻拿著中共的預算，和法國的中國移民社群建立網絡，讓他們接洽其他國家的中國社群，為推動文化提案而進行積極遊說。

儘管經濟合作暨發展組織不是聯合國體系，但根據法媒的線報，該組織也被國安部選為「外部影響力」的試驗場。

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中國不是OECD會員國，而是「關鍵夥伴國」。中國國安部一直都對該組織抱有存疑，認為沒有重要到需要更積極參與，但卻仍將其視為確認自身外部影響能力的試驗室。

據報導，組織內部消息來源指出，中國曾多次受邀加入，但都拒絕邀請。儘管如此，從幾年前起，北京方面加大遊說力度，迫使一些正在談判入會的國家共同抵制有違中國利益的措施。其中多個國家，如羅馬尼亞、秘魯和印尼等，更已同意與中國秘密合作。（編輯：陳慧萍）1140110