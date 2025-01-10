日本外相岩屋毅13日訪韓 時機點惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京10日專電）日本外相岩屋毅今天宣布將於13日訪問韓國，將與韓國外交部長趙兌烈會談。然而，韓國正因總統尹錫悅去年實施戒嚴令餘波盪漾，選在韓國政治混亂且尚無緩和跡象的時機訪韓，能否有成效令人質疑。

這是日本外相時隔7年再次以雙邊框架形式訪問韓國。產經新聞報導，岩屋毅在記者會被問及為何選在內政混亂的背景下訪問韓國，他表示，「包含因應北韓在內，我們希望繼續穩固日韓，以及日美韓的緊密合作關係。」

他表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問韓國時表示，「確認堅定維護美韓、日美韓關係的重要性」，他將秉持同樣的思路，盼取得成果。岩屋毅也將與韓方討論日韓邦交正常化60週年的慶祝活動。

韓國因為總統尹錫悅去年12月實施緊急戒嚴令、隨後遭彈劾而局勢動盪，執政黨與在野黨的主導權爭奪戰越演越烈，政治局勢充滿變數。

對於岩屋毅選在此時訪韓，一名有閣揆經驗的自民黨議員表示，「如果等到韓國政治局勢稍微明朗一點再去，還可以理解，現在去實在看不出有什麼意義。（岩屋毅）恐怕會像小丑一樣。」

透過 Google News 追蹤中央社

在野黨也有相同意見。日本保守黨眾議員島田洋一表示，「（韓國外交部長趙兌烈）可能很快就會下台，在他沒辦法明確履行協議或承諾的情況下前往，實在看不出意義所在。目標不明確的外交，只會引發不信任感。」

岩屋毅13日至16日出訪，第一站是韓國，之後將前往菲律賓、帛琉訪問。（編輯：田瑞華）1140110