拜登任內最後外交演說 官員：將頌揚更強大美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國政府高階官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）下週將發表卸任前最後一場外交政策演說，內容會聲稱現在的美國比4年前川普（Donald Trump）卸任總統時更強大許多。

法新社報導，拜登定於離開白宮前一週的13日在美國國務院發表這場演說，內容可望會凸顯自己如何強化北大西洋公約組織（NATO），以及如何支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

演說重點也包括致力擴大美國在亞太地區的同盟關係，以抗衡優勢與日俱增的中國，還有對抗氣候變遷。

這位不願具名的官員說：「拜登總統上任那時候，我們的聯盟蒙受重傷。」

他提到：「我們的聯盟和夥伴們不曾如此強大，拜登總統在演說中會概述我們是怎麼致力做到的。」

據悉，拜登還會強調自己「在以色列遭受攻擊時，跟他們站在一起」。但這名官員沒有提到加薩走廊（Gaza Strip）和平協議有無進展。

透過 Google News 追蹤中央社

美國媒體報導，82歲民主黨籍總統拜登20日卸任前的最後幾天內，也將發表議題廣泛的告別演說。

即將二度入主白宮的美國總統當選人川普已經承諾，將會恢復他第一個任期時的挑釁外交政策。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140110