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委內瑞拉總統馬杜洛宣誓就職 美國懸賞2500萬美元逮人

2025/1/11 11:23（1/11 12:03 更新）
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委內瑞拉總統馬杜洛。（路透社）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透社）
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（中央社委內瑞拉首都卡拉卡斯10日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛今天宣誓就任第3個總統任期，不過此舉遭反對派及國際社會譴責「非法」，美國更把對逮捕馬杜洛的懸賞金提高至2500萬美元。

法新社報導，62歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）在儀式中佩戴著鮮豔的黃、藍、紅3色總統綬帶，無視外界對他聲稱再度贏得6年任期的普遍質疑，稱他的就職典禮是「委內瑞拉民主的偉大勝利」。

馬杜洛在去年7月選舉中的主要挑戰者龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），獲美國及多數拉丁美洲國家承認為合法勝選者，他抨擊馬杜洛「自立為獨裁者」並發動「政變」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評這場就職典禮「非法」，並宣布對馬杜洛政權施加新一輪制裁。

馬杜洛的就職典禮僅古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）和尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）兩位重要區域領袖出席，顯示出馬杜洛遭到孤立的跡象；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也發來賀電，傳統左翼盟友如巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則刻意缺席。

龔薩雷茲陣營表示，根據計票結果，他在總統大選中以壓倒性優勢勝出，並獲美國等多國承認為總統當選人。國際選舉觀察人士則批評這次選舉不民主。

據路透社報導，自選舉以來，委內瑞拉政局持續動盪。龔薩雷茲去年9月流亡西班牙，他的盟友馬查多（Maria Corina Machado）則在委國蟄伏，數名高調反對派人士及示威者遭到逮捕。

龔薩雷茲在馬杜洛就職後發布影片，矢言「很快」會返國「結束這場悲劇」。

政府則指控反對派策劃法西斯陰謀，並警告說一旦龔薩雷茲返回將即刻逮捕他，甚至懸賞10萬美元徵求相關線索。

美國把提供有關馬杜洛或內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）行蹤資訊的獎金提高至2500萬美元，並新增對國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）的1500萬美元懸賞。

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這3起懸賞都和美國於2020年對他們提出的毒品走私指控有關，相關指控是在馬杜洛首次於舞弊指控纏身的選舉中連任兩年後提出。

英國和歐洲聯盟（EU）也同時祭出制裁，這些制裁針對包括國家選舉委員會成員和安全部隊成員在內的15人，加拿大則制裁了14名現任及前任官員。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140111

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