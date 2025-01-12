德國時隔37年爆發口蹄疫 柏林動物園宣布暫關閉

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（中央社記者林尚縈柏林11日專電）德國布蘭登堡邦近日爆發口蹄疫，這是德國時隔37年首次出現口蹄疫疫情，為防止病毒進一步擴散，除該邦禁止偶蹄類動物交易，鄰近的柏林動物園與野生動物園也宣布自今日起暫時關閉。

疫情爆發地點在德國東部布蘭登堡邦（Brandenburg）一處水牛農場，農場管理人發現多隻水牛出現食慾不振、口腔與蹄部潰瘍等疑似症狀，通報當地獸醫機構。

1月10日，德國聯邦動物防疫研究所（Friedrich-Loeffler-Institut,FLI）確認該農場水牛感染口蹄疫病毒。為防止疫情擴散，布蘭登堡邦已採取緊急防疫措施，除撲殺染疫水牛，也在疫區設立3公里核心封鎖區與10公里的監測區，禁止交易及移動口蹄類動物。

德國與歐盟已多年未出現口蹄疫，聯邦食品與農業部發言人郝克（Michael Hauck）於記者會表示，德國最後一次確診病例發生於1988年，而歐盟境內上次爆發的時間則是在2011年的保加利亞。

FLI指出，口蹄疫在土耳其、中東、非洲、亞洲部分地區及南美洲仍然流行，德國與歐盟的病毒傳入風險主要來自疫區國家的貿易與旅客攜帶病毒。非法進口動物產品、受污染的飼料或旅客衣物上的殘留物，都可能成為疫病傳入管道。

雖然人類不會感染口蹄疫，但可能透過衣物、鞋子、車輛等間接攜帶病毒，進而擴散至牛、豬、羊、山羊等偶蹄類動物。

布蘭登堡邦當局已要求進出疫區的人員遵守嚴格生物安全規範，包括消毒防護、限制農場進出等措施，以降低病毒傳播風險。

由於疫區距離柏林僅數十公里，柏林市中心動物園與柏林郊區野生動物園決定自11日起暫時關閉，根據動物園新聞稿，此舉為預防性措施，目前正與政府相關單位合作控制疫情發展。

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此外，因應疫情，下週末開始為期10天的柏林「綠色週」（Grüne Woche）農業博覽會，也宣布取消所有偶蹄類動物展出，但博覽會仍將繼續，並改展示其他家畜與寵物。

當前德國政府已宣布成立聯邦層級的口蹄疫危機應對小組，在確認病毒亞型後將展開疫苗接種計畫，並著手調查確切病毒來源、與歐盟及鄰國合作，防止疫情擴散至其他地區。（編輯：唐佩君）1140112