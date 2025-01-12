拜登將與日菲領袖通話 討論經濟與全球局勢發展

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（中央社馬尼拉12日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發言人今天表示，美國總統拜登明天稍早將與日本首相石破茂和小馬可仕進行三方通話。

法新社報導，菲律賓總統府發言人查維斯（Cesar Chavez）在聲明中表示，這場電話會議原定今天舉行，但因受到美國洛杉磯野火事件影響而延後。

美國、日本及菲律賓3國領導人預料將對相互合作的進展、經濟議題以及區域與全球局勢近期發展進行討論。

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美日菲3國已加強安全合作，以削弱中國意圖控制有爭議的南海大部分區域的努力。

拜登稍早取消1月9日至12日出訪義大利的行程，轉而將心力著重在聯邦政府應對洛杉磯野火災情。拜登任期於1月20日結束後，川普（Donald Trump）將於同一天宣誓就職美國總統。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啓原）1140112