加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳傑憲續拚WBC資格賽初一就開練 喊話球迷勿擔心：我很健康年輕
首頁 / 國際

台灣志工馳援洛杉磯野火 遇上哈利王子王妃慰災民

2025/1/12 16:53（1/12 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國哈利王子（左2）10日赴災民收容中心探視洛杉磯野火災民，與美國慈濟志工張天駿（右2）、邢敏（左1）、張慧綺（右1）合影。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
英國哈利王子（左2）10日赴災民收容中心探視洛杉磯野火災民，與美國慈濟志工張天駿（右2）、邢敏（左1）、張慧綺（右1）合影。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）慈濟志工參與洛杉磯野火的災後救援，10日遇上英國哈利王子與王妃梅根馬克爾到場探視災民，志工張天駿向王子介紹「我們來自台灣」。

洛杉磯野火7日發生之後，鄰近的巴沙迪納（Pasadena）會議中心設立災民避難所，將近一週以來成為800多名無家可歸災民的臨時住處。慈濟美國總會受邀派出8名志工在現場服務。

美國慈濟醫療基金會董事長張天駿10日擔任志工時，巧遇英國哈利王子（Prince Harry）與王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）。哈利與梅根當天到現場探視災民並擔任志工。

張天駿向中央社記者表示，慈濟8名志工負責一處100個床位的禮堂，擔任管制進出、提供飲食物資、清潔消毒等工作，每天輪班2班。他10日下午2時遇見哈利王子與梅根進入禮堂慰問災民。

張天駿把握機會向哈利王子介紹，慈濟是一個遍及全球的志工組織，「我們來自台灣」。他說王子態度親民，與志工們輕鬆閒聊。

哈利王子當天為公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen，WCK）當志工，身上別著WCK的徽章，張天駿向他提到，慈濟在土耳其震災及中東都曾經與WCK合作，拉近彼此的距離。

除了哈利與梅根，加州州長紐松（Gavin Newsom）的夫人珍妮佛·紐松（Jennifer Newsom）不久也到場與志工打招呼，向慈濟志工表達感謝。

張天駿擔任慈濟志工20年，本業是律師，現為洛杉磯市中心大型律師事務所Musick, Peeler & Garrett的合夥人，事務所旗下擁有近百名律師。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

州長夫人得知他是律師，提到州長的父親也是法律人，當過律師與法官，州長紐松則是換個方式為加州人民服務。

張天駿表示，慈濟參與全世界各地救災，在美國深耕公益組織的網絡，這次洛杉磯野火災情爆發，慈濟第一時間就受到邀請，派出志工到避難所協助，「他們看到我們穿藍天白雲的制服，他們都很安心」。（編輯：周永捷）1140112

#加州
#台灣
#哈利
#哈利王子
#紐松
#梅根馬克爾
#梅根馬克爾
#慈濟
#洛杉磯
#英國
美國慈濟派出8名志工在巴沙迪納會議中心的災民收容所擔任志工，圖為志工張芳榕（Kimberly Chang）為現場的行軍床消毒。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
美國慈濟派出8名志工在巴沙迪納會議中心的災民收容所擔任志工，圖為志工張芳榕（Kimberly Chang）為現場的行軍床消毒。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
加州州長夫人珍妮佛．紐松（Jennifer Newsom）10日在巴沙迪納會議中心，探視洛杉磯野火災民庇護所，向慈濟志工張天駿（右）、邢敏（左）表示感謝。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
加州州長夫人珍妮佛．紐松（Jennifer Newsom）10日在巴沙迪納會議中心，探視洛杉磯野火災民庇護所，向慈濟志工張天駿（右）、邢敏（左）表示感謝。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
洛杉磯野火災情嚴重，美國慈濟受到邀請，派出8名志工支援巴沙迪納會議中心的災民收容所。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
洛杉磯野火災情嚴重，美國慈濟受到邀請，派出8名志工支援巴沙迪納會議中心的災民收容所。（張天駿提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年1月12日
哈利
梅根再登Netflix 推出生活風格節目梅根睽違5年重返Instagram 發布影片迎接2025年
張天駿
U17亞洲盃資格賽首戰伊拉克 台灣男足有信心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：