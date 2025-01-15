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印尼伊布火山爆發 周邊地區提升到最高警告級別

2025/1/15 18:17
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（中央社雅加達15日綜合外電報導）印尼官員說，位於印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera Island）的伊布火山（Mount Ibu）今天早上爆發，噴出4公里高的火山灰雲，迫使當局將周邊地區的警戒級別提升到最高。

路透社報導，印尼的火山機構在聲明中說，伊布火山於上午7時11分爆發，持續約兩分鐘。該機構負責人瓦希德（Muhammad Wahid）說，厚厚的灰色火山灰雲在天空中翻騰，向西傾斜。

他說：「居民和遊客不應在距離火山口至少5公里的範圍內從事任何活動。」

伊布火山昨天下午也曾爆發，噴出3公里高的火山灰。

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印尼救災機構發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，大約有1萬3000名居民住在火山附近。但到目前為止還沒有撤離居民的計畫。

伊布火山爆發之前，印尼不同火山接連噴發。印尼位於太平洋火環帶（Ring of Fire）上，有127座活火山。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140115

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