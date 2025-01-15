彭博：美擬祭新規 阻台積電等16奈米以下晶片流入中國

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）彭博引述消息人士報導，拜登政府卸任前擬推出新措施，對所有16奈米以下製程晶片列入管制，必須取得政府許可才能銷往中國等國家，力阻台積電和三星等先進晶片流入中國。

彭博（Bloomberg）今天報導，美國計劃推出更多規定，以防止台積電和其他晶片製造商生產的先進晶片流入中國。這是美國總統拜登政府在任內最後幾天推出一系列措施的一部分。

據熟悉此事的人士透露，美國的最新措施將設法鼓勵台積電、三星電子（Samsung Electronics Co.）和英特爾（Intel Corp.）等晶片製造商更嚴格地審查客戶，並加強盡職調查（due diligence）。

這是為因應先前台積電生產的晶片遭秘密轉售給被列入黑名單的中國企業華為而採取的行動。相關規定最早可能於今天公布，進一步加強拜登政府13日公布的全球半導體限制措施。

這些限制將影響輝達公司（NVIDIA Corp.）等其他先進製造商向大多數國家的資料中心出售人工智慧（AI）晶片。

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華府正積極防堵讓華為等中國客戶得以繼續取得先進晶片的後門。這些新規將針對一些全球最大的半導體製造商，試圖從源頭切斷供應。

消息人士透露，根據規範草案，所有14奈米或16奈米以下製程的晶片，將被推定受到全球管制措施約束，需要取得政府許可才能銷往中國和其他相關國家。由於計畫尚未公開，消息人士要求匿名。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140115