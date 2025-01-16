加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
首頁 / 國際

萬那杜強震創傷未癒 選民再迎提前大選

2025/1/16 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨16日綜合外電報導）太平洋島國萬那杜（Vanuatu）今天舉行提前大選，當地上個月才發生強震，民眾為重建家園早已身心俱疲，但由於該國國會去年11月遭解散，依憲法規定須在60天內重新選舉。

綜合法新社與路透社報導，萬那杜去年12月17日發生規模7.3強震，首都維拉港（Port Vila）道路被震毀、建築物倒塌，造成至少16人死亡。

為了防止國會議員發起不信任投票推翻萬那杜總理薩威（Charlot Salwai），總統武羅巴拉武（Nikenike Vurobaravu）去年11月解散國會。

萬那杜憲法規定，國會解散後須在60天內重新舉行選舉。

萬那杜數十年來飽受政局不穩所苦，1991年至2017年間就換了20次總理，到了2023年底甚至演變成危機的程度，短短1個月內就換了3位總理。

維拉港候選人考恩（Mike Esrom Kaun）說，「（政局）不穩對目前的萬那杜毫無助益，特別是在地震之後，整個國家都受到地震影響」，萬那杜許多民眾對現任議員以及國家民主持續動盪感到「沮喪」。

52名議員組成的萬那杜國會通常由無黨籍議員和小黨所主導，這些議員和小黨組成的執政聯盟很少能撐過1個完整的任期。

薩威將與前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）、羅曼（Bob Loughman）等217名候選人都參與這場選舉。

投票所將於今天下午4時30分（台灣時間16日下午1時30分）關閉，由於選票需從離島運至維拉港，正式結果可能數天後才會公布。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋援助地圖計畫研究員杜克（Riley Duke）表示，政治內鬥阻礙萬那杜在健康與教育等關鍵領域的發展，「這次選舉確實再次分散人們對發展重點的注意力」。

杜克說：「萬那杜是一個面臨巨大挑戰的發展中國家，該國的收入、健康狀況與教育表現等關鍵指標，近年都持續下滑。」（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1140116

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：