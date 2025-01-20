舞龍活動掛中國五星旗惹議 馬來西亞警方調查

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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行活動，這項活動原配合麻坡華團聯合會成立20週年舉辦，卻因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗惹議。大馬警方依是否觸犯國徽等法令展開調查。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，大馬警方根據刑法第505（B）、2012年和平集會法令第6（2）條與1949年國徽（展示規範）法令第3（1）條進行調查。

麻坡（Muar）警局主任瑞茲穆卡利茲（Raiz Mukhliz Azman Aziz）表示，警方已傳喚活動主辦單位與參與遊行人士協助調查，確保維護公共安全與秩序。

他指出，大馬警方於18日晚間在遊行活動現場發現這條舞龍的龍身貼有中國五星旗，當時看到龍身右側是馬來西亞國旗，左側竟是五星旗。

瑞茲穆卡利茲說，這條印有中國五星旗的龍身照片和影片已在社群網路散布。

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另有馬來西亞網友認為，這是在大馬舉行的華人文化表演活動，出現中國國旗的確引發爭議，也不合宜。這起事件在社群媒體引發關注。

馬來西亞柔佛州（Johor）西北部東甲縣（Daerah Tangkak）小鎮武吉甘蜜（Bukit Gambir）去年底甫舉辦LED燈飾嘉年華活動，其中一個火箭模型展示品的機翼上也有中國五星旗，引發當地民眾不安。（編輯：韋樞）1140120