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澳洲建立反猶犯罪資料庫 調查海外勢力與資金

2025/1/21 17:40
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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）澳洲反猶事件頻傳，澳洲總理艾班尼斯今召開全國內閣會議，宣布成立全國資料庫追蹤反猶犯罪。澳洲聯邦警察署正調查15件嚴重犯罪案件，並釐清是否有海外勢力或個人資助罪犯。

澳洲近年來反猶事件頻傳，包括雪梨的建築物與車輛遭塗鴉反猶標語，以及墨爾本一間猶太教堂被縱火等事件。今天再傳出，雪梨一間幼兒中心遭反猶主義塗鴉及縱火未遂，促使艾班尼斯緊急召開全國內閣會議。

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）此前曾呼籲政府召開全國內閣會議，但遭艾班尼斯（Anthony Albanese）拒絕。

艾班尼斯今召集6個州的州長及2個領地的首席部長出席會議。會後，領導人共同聲明，同意建立一個全國性資料庫，以追蹤並應對反猶犯罪行為。

聯邦警察署（Australian Federal Police）署長柯蕭（Reece Kershaw）於會議中簡報指出，自2024年12月9日成立專門針對反猶犯罪的「Avalite」特別行動以來，已收到166件犯罪報告，其中15件正深入調查，並已逮捕1名涉案者。

柯蕭指出，這166項犯罪報告中有部分屬於重複事件，有些則不構成犯罪。目前聯邦警署正分析這些報告，並調查犯罪分子如何利用匿名技術和加密行動裝置犯罪。

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此外，聯邦警署正在調查是否有海外勢力或個人，透過資金支持澳洲當地的反猶犯罪，並關注資金是否經由加密貨幣或其他方式支付。

「毫無疑問，澳洲的反猶主義問題正在升級」，柯蕭表示，澳洲將繼續與五眼聯盟（Five Eyes）及其他可信的國際夥伴合作應對此類議題。他強調，聯邦警察署將提供各州及領地警察充分支持，確保能有效應對反猶犯罪，他將於明日起與各州警察部門進一步討論相關措施。（編輯：韋樞）1140121

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