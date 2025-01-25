中國海警：菲船闖南沙群島鐵線礁 警告驅離

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（中央社台北25日電）中菲南海主權爭議持續，中國海警局今天表示，菲律賓3003號和3004號船昨天「侵闖」南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，中國海警船依法對菲船警告驅離。

官媒新華網報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1月24日，「菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集」。

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劉德軍表示，「中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

據網上資料，鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由3個珊瑚礁組成，東北－西南一線排列，退潮時露出。東邊一圓形礁直徑約1400公尺，距菲律賓實控的中業島約2.5海里，中間橢圓形環礁距中業島約3.5海里，因地形細長形似鐵線而得名。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140125