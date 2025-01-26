伊歐玟風暴來襲 愛爾蘭等地區數十萬戶無電可用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）風暴伊歐玟（Storm Eowyn）從大西洋高速來襲，愛爾蘭、北愛爾蘭和蘇格蘭數十萬戶家庭和企業今晚仍無電可用，緊急應變人員正在努力恢復供電。

法新社報導，英國氣象局今天表示，這可能是至少10年來襲擊英國的「最強風暴」。伊歐玟昨天來勢洶洶，造成1人死亡、航班停飛，學校也停課。

愛爾蘭則遭遇了有史以來最強陣風，兩國週末準備迎接進一步潛在破壞性天氣。

英國氣象局和愛爾蘭氣象局相繼發布新警告，雪、冰、風和雨將會在明後兩天席捲這個地區。

隨著清理工作持續進行，愛爾蘭電網營運商ESB Networks表示，截至今晚，已為36萬6000戶家庭、農場和企業恢復供電，但仍有40萬2000戶無電可用。

電力供應商NIE Networks說，截至傍晚，北愛爾蘭仍有約14萬戶家庭斷電。

蘇格蘭今天深夜仍有約3萬5000棟房屋停電。蘇格蘭政府表示，公路、鐵路、航班和渡輪等交通受阻。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國政府表示，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已與北愛爾蘭領導人及蘇格蘭首席大臣史文尼（John Swinney）通話，討論能夠提供哪些進一步支持。

史文尼警告蘇格蘭民眾，「應為持續的干擾做好準備」，因為預計冬季天氣將持續到下週。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140126