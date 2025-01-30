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聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不急於調整利率

2025/1/30 05:07
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2025年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，聯準會不急於調整利率。

法新社報導，這是聯準會在美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首次利率決策。鮑爾告訴記者，「我們不需要急於調整我們的政策立場」，美國經濟依然穩健。

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記者問及聯準會如何看待川普的經濟計畫，包括徵收新關稅和大規模驅逐無證工人，鮑爾回應說：「我們將會觀望。」

針對川普最近提及他將要求聯準會降息，鮑爾告訴記者，不適合對此作出評論，他尚未與川普接觸。（譯者：陳正健）1140130

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