川普下令擴大關達那摩灣拘留所 將關押3萬非法移民

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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）美國總統川普今天指出，將擴大美國在古巴關達那摩灣海軍基地的拘留所，最多將可收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。非法移民一旦被關在關達那摩灣，將難以脫身，難以再回到美國。

川普（Donald Trump）今天簽署備忘錄，指示國防部與國土安全部擴建位於古巴東部的關達那摩灣（Guantanamo Bay）拘留所，使收容人數增加至3萬人。

美國2001年9月11日遭恐怖攻擊後，時任總統小布希（George W. Bush）在關達那摩灣建立軍事監獄，主要關押與911事件及其他恐攻案件相關的嫌疑人和戰俘。該地因未經審判而長期拘禁囚犯，且有酷刑指控，而成為惡名昭彰的象徵。

川普今天在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act）前，提到將關達那摩灣海軍基地拘留所用於關押非法移民的構想。

「萊肯．萊里法案」是川普簽署的第一部法案，法案名稱為喬治亞州22歲女大學生的姓名，她去年2月被有犯罪紀錄的委內瑞拉非法移民殺害身亡。根據此法案，涉嫌偷竊、暴力行為的非法移民定罪前將被拘留，也可能被遣返。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普說，該法案將擴大因「輕微財產犯罪」被拘留的移民人數。關達那摩灣的大規模拘留所將關押「對美國人民構成威脅的最惡劣非法移民罪犯」，將會是「難以脫身」的嚴峻場所。

川普說，有些非法移民的母國不值得信任，這些人被遣返後，可能再回美國。「我們不希望他們再回來」，會把這些人送到關達那摩灣。

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另外，華郵報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天撤除前總統拜登（Joe Biden）延長約60萬委內瑞拉移民「臨時保護身分」（TPS）的措施。這將使他們失去工作許可，面臨被遣返命運。

華郵報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）不接受美國遣返的委內瑞拉移民。與川普友好的美國聯邦眾議員沙拉薩（María Elvira Salazar）表示，川普正與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）協商，由薩爾瓦多接收與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）有關的非法移民。（編輯：陳妍君）1140130