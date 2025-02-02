加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NBA獨行俠送走唐西奇換來戴維斯 總經理：相信防守能奪冠
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 國際

以色列總理將訪美國 啟動以哈停火第2階段談判

2025/2/2 14:54（2/2 14:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列總理辦公室今天宣布，總理尼坦雅胡美東時間3日將在華府會晤美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），並展開以哈停火協議第2階段談判。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計明天從以色列出發前往華府，並於美東時間4日在白宮會晤川普，討論加薩走廊的事務，以及仍受困加薩走廊的以色列人質。

以色列總理辦公室表示，尼坦雅胡此行也將與魏科夫會面，並討論以色列在停火方面的立場。而魏科夫也預計另外跟埃及與卡達的官員會談。埃及與卡達過去15個月在美方支持下，於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間扮演居間斡旋的角色。

以色列與哈瑪斯上月達成一項複雜的停火協議，並分3階段執行，且暫停位於加薩走廊的戰鬥活動。哈瑪斯迄今已釋放18名人質，以交換數百名被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。目前仍有逾70名人質被關押在加薩走廊。

法新社報導，埃及、卡達、哈瑪斯、以色列代表的正式磋商日期尚未敲定。以哈停火協議第1階段為期42天，且即將於3月期滿。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以色列總理辦公室表示，魏科夫將與卡達及埃及的人員磋商，然後才會與尼坦雅胡討論「推動談判的腳步，包含代表團啟程談判的日期」。

停火協議的第2階段預計包含釋放其餘被關押的人，以及就永久結束戰爭進行談判。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140202

#川普
#卡達
#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#埃及
#華府
#以色列
#加薩走廊
#哈瑪斯
#魏科夫
魏科夫
美國中東特使訪加薩走廊 估重建需耗時10至15年加薩停火幕後功臣 拜登川普2特使攜手促成
哈瑪斯
以哈停火 183名巴勒斯坦囚犯獲釋哈瑪斯釋放8人質換回110囚 巴勒斯坦群眾熱烈迎接
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美中關稅戰即將再起 離岸人民幣貶破7.3
17
更多編輯台推薦新聞：