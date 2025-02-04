安華：大馬關稅戰不選邊 與所有國家建立合作網絡

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）馬來西亞首相安華今天強調，大馬政策是秉持東協的中心性原則，和所有國家建立合作網絡，也會在美國與競爭對手中國以及墨西哥和加拿大之間的關稅戰中採取中立立場。

馬來西亞國會開議，新海峽時報（New Straits Times）、馬來郵報（Malay Mail）等媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）在詢答中說明面對美國總統川普（Donald Trump）政府在決策上的不確定性，大馬不應急於回應美國的關稅措施。

安華表示，全球貿易戰因關稅帶來的影響雖尚未明確，但大馬已做好因應準備並設立特別委員會，積極擴大和其他國家的合作網絡，與所有國家均維持中立立場。

他指出，美國仍然是馬來西亞的重要貿易夥伴，但大馬也加強與中國和俄羅斯合作，透過這些合作網絡創造新的投資機會，擴展更多國家的出口市場。

安華在詢答中以東南亞國家協會（ASEAN）的中心性（centrality）原則為例說，儘管大馬與中國、巴西、南非、加拿大和墨西哥的關係看似密切，但大馬的政策是與所有國家建立合作網絡時，都是採取獨立且中立的態度。

他認為，如果大馬能擴大市場並貿易多元化，相信將減緩關稅衝擊，會繼續與美國談判。大馬和東協不僅維持獨立立場，也要採取有利於國家和區域利益的立場。

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安華自2022年底就任馬來西亞首相以來，多次聲明不會在美中之間選邊站。他於春節前透過社群媒體稱，大馬今年擔任東協輪值主席國，堅持東協中心性原則，與美國、中國、印度、歐洲及其他國家合作，不選邊站或捲入外部衝突。

大馬媒體報導，安華今年參與民間社團春節團拜強調，不要陷入只能依賴一個國家的舊思維，會持續和所有國家維持良好關係。（編輯：陳承功）1140204