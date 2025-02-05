馬來西亞擬推新指南 避免觸及冒犯穆斯林敏感行為

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（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）馬來西亞是以穆斯林為多數的國家，伊斯蘭教是官方宗教，大馬首相署將推出穆斯林參與非穆斯林慶典與葬禮及各種活動儀式新指南，包括穆斯林參與活動避免涉及可能冒犯穆斯林的敏感行為。

這些敏感行為包括以演講或歌曲方式宣傳、散播或推廣其它宗教；侮辱或嘲諷穆斯林社群信仰的表演或演講；在穆斯林進行禮拜時舉辦活動。其他如活動地點不得接近清真寺、祈禱室、穆斯林墓地或宗教信託的土地等；使用的場所不得展示非伊斯蘭教的宗教符號或標誌。

馬來郵報（Malay Mail）等媒體報導，首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Mokhtar）在國會以書面答詢方式，證實即將公布新的規範指南，2月下旬會在馬來西亞伊斯蘭宗教事務理事會（MKI）敲定。

這項名為「穆斯林參與非穆斯林慶祝和葬禮活動，以及參訪非穆斯林禮拜場所舉辦活動」指南，也包括穆斯林參與這些活動時要避免涉及可能冒犯穆斯林社群的敏感性行為。

穆罕默德納因指出，主辦方邀請穆斯林領袖或個人參與慶典活動，也要獲得有關當局批准，諮詢伊斯蘭宗教當局意見。

前往甘榜峇魯（Kampung Baru）地區清真寺祈禱的穆斯林凱羅爾（Khairol）受訪說，穆斯林社群遵守伊斯蘭教規範，由於大馬是多元種族國家，非穆斯林要尊重穆斯林宗教信仰，大馬首相署即將公布的新指南，也是要提醒注意避免出現可能冒犯穆斯林社群的行為。

不過，民主行動黨國會議員鄒宇暉（Chow Yu Hui）下午發表反對聲明指出，這項新指南進一步製造族群分裂，對族群團結沒有助益，如果要求穆斯林參與非穆斯林宗教活動都要獲有關當局批准，還要諮詢宗教機關意見，不僅增加不必要官僚程序，還分化大馬多元社會。

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他認為，非穆斯林是大馬的重要社群，政府機關或官方場所也有慶祝非穆斯林節慶，諸如耶誕節或屠妖節等，這些都是多元文化特色。大馬政府不應受制極端主義分子壓力而妥協，推出更嚴格的規定。

宗教在馬來西亞是屬於敏感議題。去年耶誕節前夕，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）甫發布穆斯林參與非伊斯蘭教人士宗教節慶的指導原則，提醒穆斯林在耶誕節期間不要身著耶誕老人服裝或唱耶誕歌曲，其它如象徵宗教服飾、提供酒精類飲品，抑或參與帶有賭博、崇拜與迷信等活動。（編輯：陳承功）1140205