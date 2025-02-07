庫克群島親中動作頻頻 紐西蘭外長：措手不及

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）紐西蘭今天表示，庫克群島打算與中國簽署一份重大協議，並發行自己的護照，此事讓威靈頓當局「措手不及」。

法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，庫克群島並未就這些舉措先行徵詢他的意見。庫克群島是南太平洋一個小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係。

紐西蘭政府向這個前屬地提供預算支持，並在外交與國防事務上提供協助。庫克群島約有1萬7000名居民，皆持有紐西蘭公民身分。

皮特斯接受廣播電台「ZB新聞開講」（Newstalk ZB）訪問時指出：「發生這種事情實在出乎意料。」

他表示：「首先，他們要求發行自己的護照，這可以說，在我們的憲政安排上會是重大變革，接著就是即將訪問中國。」

庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示將率領一支代表團，從10日開始前往中國展開為期5天的國是訪問，並與北京當局簽署一份「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」（Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership）。

布朗昨天為這趟訪問辯護，稱此行目的是拓展經濟機會，「同時確保我們的主權與國家利益始終放在第一位」。

皮特斯指出，這趟訪問「讓庫克群島人民與我們都措手不及」，並指紐西蘭政府數月來一直籲請庫克群島提供相關資訊，但「這些訊息並未與我們或庫克群島人民分享」。

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庫克群島這次訪問正值區域情勢敏感時刻，中國正試圖在戰略要地南太平洋拓展外交、經濟與軍事影響力，挑戰美國、紐西蘭及澳洲在歷史上的影響力。

布朗在今天刊出的訪談中表示，他已放棄發行自有護照的計畫，因為紐西蘭政府「強烈不滿」，警告任何取得庫克群島護照的人將喪失紐西蘭護照。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140207