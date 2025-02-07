大馬政策急轉彎 停止制定穆斯林參與非穆斯林慶典規範

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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）馬來西亞原擬推出穆斯林參與非穆斯林慶典儀式指南，引發軒然大波。首相安華今天強調，大馬穆斯林應已知道必須遵循的規範與分際，不需頒布新規範。

穆斯林參與非穆斯林慶典、葬禮及各種活動儀式新指南，包括穆斯林參與活動避免涉及可能冒犯穆斯林的敏感行為，原預計2月下旬在馬來西亞伊斯蘭宗教事務理事會（MKI）敲定。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）今天下午赴黑風洞（Batu Caves）巡視，接受媒體採訪時說明，大馬沒有必要為穆斯林制定參與非穆斯林活動規範。內閣已最終拍板。

安華表示，穆斯林應該已經知道他們需要遵循的規範與分際，因此不需要新的規定。

他指出，穆斯林要保護他們的信仰，並理解其中不能逾越的規則和分際。

安華認為，穆斯林與馬來西亞的多元種族、多元宗教社會互動並沒有問題，不要把事情變得更複雜，也不要讓社會有不必要焦慮，馬來西亞不需要為穆斯林頒布新的規範。

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馬來西亞是以穆斯林為多數的多元種族國家，伊斯蘭教是官方宗教，宗教議題在大馬被視為敏感議題。不過，大馬民間社會對原擬推出穆斯林參與非穆斯林慶典儀式指南多持保留或反對態度。

根據原先規劃，穆斯林參與活動應避免涉及可能冒犯穆斯林的敏感行為，包括以演講或歌曲方式宣傳、散播或推廣其它宗教；侮辱或嘲諷穆斯林社群信仰的表演或演講；在穆斯林進行禮拜時舉辦活動。其他如活動地點不得接近清真寺、祈禱室、穆斯林墓地或宗教信託的土地等；使用的場所不得展示非伊斯蘭教的宗教符號或標誌。（編輯：陳承功）1140207