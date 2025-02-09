加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德國多地再出現反極右派示威 慕尼黑25萬人上街頭

2025/2/9 13:58（2/9 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林8日綜合外電報導）德國即將舉行聯邦議會選舉之際，當局表示今天又有抗議極右派的遊行活動，包括慕尼黑約25萬人走上街頭。

法新社報導，德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行，上週末估計有16萬人在柏林（Berlin）集會，抗議保守派選前對極右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany）示好。

今天民眾再度走上街頭，主辦單位表示，慕尼黑（Munich）的抗議活動規模最大，估計吸引超過32萬人參與。

示威者在選前2週在「民主需要你」的口號下集會，警告任何政黨不要與德國另類選擇黨合作。

納粹在二戰期間為歐洲帶來的浩劫之後，德國長久以來一直有不與極右翼勢力合作的不成文規定。

然而，示威者表示，目前民調領先的最大在野黨基督教民主聯盟（CDU）違反了上述這道民主「防火牆」，為了一項反移民法案而尋求德國另類選擇黨的支持。

主辦單位表示，慕尼黑抗議活動的目的是釋出「強而有力的訊息」，力挺「多元、人性尊嚴、凝聚力和民主」。

示威民眾聚集在慕尼黑著名泰瑞莎草坪（Theresienwiese），高舉寫著「可恥」的標語抨擊基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

1名64歲抗議人士說：「奧地利、美國和其他國家有這麼多法西斯分子掌權，已經夠糟糕的了，我們必須反對他們。」

警方表示，另一場在北部城市漢諾威（Hanover）舉行的抗議活動，吸引了2萬4000人參加。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140209

#德國
#梅爾茨
延伸閱讀
德國會首次 極右翼同意票促成強化移民政策提案通過德國聯盟黨魁梅爾茨與右翼推移民議題 梅克爾批違背承諾德國極右翼另類選擇黨崛起 企業憂難吸引技術移民歐洲極右翼崛起 德媒點名台灣為亞洲移民理想國
梅爾茨
德大選首重移民與經濟議題 候選人避談國家安全政策不滿保守派對極右派示好 柏林16萬人上街示威
第二次世界大戰
2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：