阿爾巴尼亞境內 發現世界最大地下溫泉湖

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（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）一支捷克科學家團隊在阿爾巴尼亞南部發現世界上最大的地下溫泉湖，並將其命名為「神經元湖」。這座湖泊可容納8335立方公尺的熱水，湖泊所在的洞穴約為布拉格國家劇院主廳的3倍大。

綜合布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）等捷克媒體報導，「神經元湖」（Lake Neuron）命名的由來，是紀念資助這次探險的神經元基金會（Neuron Foundation）。基金會為此次探勘行動提供測量設備與近100萬克朗（約新台幣130萬元）資金。

捷克科學家多年來致力在希臘與阿爾巴尼亞交界的群山峽谷中，探索複雜的地下環境。早在2021年，他們就在阿爾巴尼亞的弗羅莫納（Vromoner）區發現一個廣闊的洞穴系統，並開始進行詳細的繪圖研究。

此洞穴系統內有多個溫泉，冒出高聳蒸汽柱。在研究團隊追蹤蒸汽的來源後，發現一個超過100公尺深的洞穴，並命名為 Atmos洞穴。研究團隊已確認此洞穴底部存在目前已知「全球最大的地下溫泉湖」。

這座溫泉湖長138公尺、寬42公尺、周長345公尺，可容納8335立方公尺的熱水。若將它以捷克建築相比，湖泊所在的洞穴約為布拉格國家劇院主廳的3倍大。

為了精確測量洞穴結構，研究團隊使用GeoSlam 3D掃描技術，建立精確的洞穴模型。此外，團隊還計劃與水文學家合作，利用聲納技術測量湖泊的水下地形結構。

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這座湖泊的形成過程相當特殊，因湖水富含硫化氫，當硫化氫與空氣接觸時，會發生氧化反應並產生硫酸，進而不斷侵蝕洞穴內的石灰岩，使其轉化為軟石膏。

捷克洞穴學家兼攝影師布達（Richard Bouda）表示，根據研究，此地區周圍的溫泉水可能來自這座湖泊。「這項發現能促進這塊地區的生態保護，並幫助我們深入解這片土地的地下水文系統，因為至今仍無人知曉這些地下水如何與地表水連接。」（編輯：高照芬）1140210