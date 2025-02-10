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厄瓜多總統大選無人得票過半 4月第2輪投票決勝負

2025/2/10 21:21（2/10 21:38 更新）
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厄瓜多大選10日計票結果顯示，現任總統諾波亞（右）贏得44.37%的選票，主要對手龔薩雷茲（左）的得票率是43.86%。（右圖取自facebook.com/DanielNoboaOk，左圖取自facebook.com/LuisaGonzalezAlcivar）
厄瓜多大選10日計票結果顯示，現任總統諾波亞（右）贏得44.37%的選票，主要對手龔薩雷茲（左）的得票率是43.86%。（右圖取自facebook.com/DanielNoboaOk，左圖取自facebook.com/LuisaGonzalezAlcivar）
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（中央社基多10日綜合外電報導）頻傳暴力滋擾的厄瓜多大選，由於左派陣營的挑戰者龔薩雷茲實力超乎預期，今天計票結果顯示現任總統諾波亞得票率僅取得微幅領先，在無人得票過半的情況下，雙方將在4月進行第2輪投票決勝負。

法新社報導，截至今天清晨，在已開出的約96%選票中，諾波亞（Daniel Noboa）贏得44.37%的選票，而主要對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）的得票率是43.86%。

現年47歲的執業律師龔薩雷茲也是養育兩個孩子的單親媽媽，她稍早在首都基多（Quito）告訴興高采烈的支持者說，藉由力拚她所聲稱打成「統計上平手」的局面，他們已取得了「重大勝利」，並說：「我們贏了！」

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這位頗上相的前國會議員於選前的民調都呈現大幅落後，若干出口民調甚至預測，諾波亞將可贏得過半選票，無須與對手於4月一決高下。

不過，許多厄國選民把這次大選視為對於國家經濟停滯不前、以及諾波亞因應創紀錄的凶殺、綁架和勒索而採取強硬安全措施的一次公投。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140210

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