人工智慧熱潮 Nokia任命英特爾AI主管接執行長
2025/2/10 21:42（2/10 22:09 更新）
（中央社赫爾辛基10日綜合外電報導）芬蘭電信設備大廠諾基亞今天宣布，將由美國晶片製造商英特爾（Intel）負責人工智慧（AI）的高階主管霍塔德接替執行長隆德馬克。
法新社報導，諾基亞（Nokia）在聲明中說，自2020年起擔任諾基亞執行長的隆德馬克（Pekka Lundmark）將於3月31日離職，霍塔德（Justin Hotard）則將在次日接任。
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現年61歲的隆德馬克說：「我希望從高階主管職位轉換到其他職位，例如董事會專業人員。」隆德馬克過去20年中曾領導多家上市公司。
這次領導階層的變動顯示，諾基亞希望搭上全球AI成長浪潮。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140210
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