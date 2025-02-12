洛杉磯野火受災區 面臨今年最大降雨

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）美國國家氣象局預報，南加州地區包括1個月前的野火受災區域，將從12日起面臨今年度最大一波降雨，須預防山崩與土石流。

「洛杉磯時報」報導，這波預計是南加州今年最強烈的一場暴風雨。氣象預報指出，洛杉磯郡、文杜拉郡、聖巴巴拉郡地區降雨量約40到75毫米，山區大約有75至150毫米的降雨量。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今天舉行記者會，說明市府團隊因應即將到來的降雨，已清理排水系統和滯洪池。她表示，市府部門高度警戒，消防人員已提前部署，特別關注斷崖社區大火燒毀的區域。

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洛杉磯1年前也曾經大雨成災，當時市中心3天內降下216毫米雨量，引發多處土石流災害。

這場將到的大量降雨來自「大氣河流」（Atmospheric River）系統，這是長條狀的水氣帶，從太平洋將大量的水氣帶到加州，產生豐沛降雨；因為雨量極大，被形容為「天空中的河流」。（編輯：韋樞）1140212