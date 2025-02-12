路易斯安那州15年未執行死刑 準備近月恢復處決

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（中央社紐奧良11日綜合外電報導）美國路易斯安那州檢察長墨爾（Liz Murrill）今天表示，路州在暫停15年未執行死刑後，準備在未來數月內恢復執行，這次將以氮氣行刑。

墨爾告訴美聯社，預計今年至少會有4名死囚被處決。地方檢察官也已開始試著安排在3月執行死刑。

在推動恢復執行死刑之前，路州共和黨占多數的州議會去年就採取措施增加執行死刑的方法，納入電刑和氮氣死刑。

共和黨籍州長藍德瑞（Jeff Landry）去年上台接替反對死刑的民主黨籍州長；他本週宣布，路州公共安全暨矯治廳已更新死刑執行規程，並準備開始行刑。

藍德瑞昨天在新聞稿中表示：「路易斯安那州太久沒能維繫向本州最暴力罪行的受害者許下的承諾；但這種前政府領導階層的失職已經結束了。」

他還說，預期「法院會迅速行動，為等待太久的犯罪受害者伸張正義」。

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墨爾表示，將處決那些已窮盡上訴機會的死囚。她說，預計今年處決的4名男性死囚都犯下一級謀殺罪，他們的案件狀況意味著他們很可能是第一批被處決的人。

路易斯安那州目前大約有60名死囚。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140212