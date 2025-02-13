美財長：礦產協議有助提供烏克蘭戰後安全防護

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（中央社基輔12日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天抵達烏克蘭會見總統澤倫斯基，針對美烏之間礦產協議舉行會談，有可能要以烏國的天然資源換取華府持續提供抗俄入侵所需的軍事協助。

法新社和路透社報導，貝森特（Scott Bessent）是川普政府首位出訪烏克蘭的閣員。此時俄羅斯仍持續對基輔（Kyiv）發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成1人喪生、多人受傷。

貝森特表示，美國和烏克蘭之間的礦產協議，將提供烏國一道戰後「安全盾牌」，而澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示希望能在幾天內達成協議，確保美方持續協助烏國抗俄。

川普希望俄烏戰爭能迅速落幕，但尚未明確表示是否會繼續對基輔提供重要的軍事援助。他先前表示，希望從烏克蘭獲得5000億美元的稀土礦產，並強調美方的支援需要獲得「保障」。

澤倫斯基向媒體表示，美國今天提出首份協議草案之後，基輔將著手審視內容。他表示，他希望雙方能在14日至16日舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上達成協議。

澤倫斯基表示：「我們舉行了一次富有成效且具建設性的對話。對我來說，烏克蘭的安全保障議題極為重要，我們還討論了有關礦產的議題。」

貝森特表示，礦產協議是「川普心中更全面的和平協議」一環。他並指出，他出訪烏克蘭一事，足以顯示出俄烏戰爭是川普政府的優先要務。

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貝森特訪烏之後，澤倫斯基將於14日在德國會見美國副總統范斯（JD Vance）。

此外，川普本週證實將派遣俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）出訪。澤倫斯基辦公室的消息人士表示，凱洛格預計20日抵烏。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140213