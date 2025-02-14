菲律賓回嗆中國：從未承諾撤離美軍泰風飛彈系統

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（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）菲律賓安全官員今天回嗆中國外交部的說法，稱從未承諾會撤離美軍部署的泰風飛彈發射系統。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在記者會上說，菲律賓政府從未向中國承諾會把泰風飛彈發射系統（Typhon Weapons System，又譯堤豐）撤出菲律賓。

中國外交部發言人郭嘉昆12日指控，菲律賓多次說「泰風」只是臨時部署，卻一再違背承諾、出爾反爾，甚至改口稱要購買中程導彈系統，並把南海問題與「泰風」掛鉤，極為危險。

馬拉雅今天回應，菲律賓從未公開或私下向中國作過相關承諾，不知中國的指控從何而來，並嗆中國的言論「不恰當」。

他強調，菲律賓有權提升防衛能力，中國也是一樣；反觀中國，即使北京不斷測試飛彈、增強攻擊能力，馬尼拉也從未作過任何評論。

「泰風」為美軍的中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile 6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile），若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

去年4月，美軍配合在菲律賓舉行的聯合軍事演習，在呂宋島未被透露的地點部署「泰風」，迄今尚未撤走；北京多次警告，「泰風」的存在將導致區域陷入「軍備競賽」，呼促馬尼拉將其撤離。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上個月曾表示，只要中國停止在南海侵犯菲律賓主權，就會撤走泰風系統。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天重申，「泰風」留在菲律賓是作訓練與演習之用，讓菲律賓士兵熟悉現代化武器的操作方式。

被問及「泰風」是否會在緊急時刻被動用？崔尼代回應，從「有」到實際投入運作還有一大段路要走，即使真要動用，也需指揮高層批准。

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馬拉雅則補充，「泰風」部署在菲律賓主要的目的是提升「準備度」，其次是提升與美軍武器系統之間的相互操作性。

他說，如果中國如此在意「泰風」，不妨考慮一下小馬可仕的提議。（編輯：唐佩君）1140214