加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美俄外交首長利雅德會面重點整理 協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿
首頁 / 國際

安置難民資金遭凍結 美國天主教主教會議狀告政府

2025/2/19 15:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國天主教主教會議今天以當局突然暫停提供難民安置資金為由，狀告川普政府。同時表示，此舉違反法律，並對新抵達的難民和美國最大的私人安置計畫造成傷害。

美聯社報導，美國天主教主教會議（The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB）表示，政府壓住數以百萬計美元，甚至在資金突遭凍結前已提出的報帳也被壓住，此舉違反多項法律以及將政府資金掌控權交給國會的憲法條文，而國會先前早已批准這筆撥款。

訴狀指出，美國天主教主教會議的移民和難民服務處（Migration and Refugee Services）已對50名員工發出解雇通知，占員工總數一半以上。

美國天主教主教會議主席布羅里奧（Timothy Broglio）大主教表示：「天主教會始終致力於維護所有人的共同利益，促進人的尊嚴，尤其是我們當中最弱勢的族群，包括未出生的人、窮人、陌生人、老人、體弱者以及移民，資金遭凍結讓教會沒辦法這樣做 。」

布羅里奧說：「該會突然發現無法繼續照顧數以千計的難民，這些難民進入我國，並在獲得合法地位後，由政府交給美國天主教主教會議照顧。」

他說，正努力讓該計畫繼續進行，但「財務上無以為繼」。他還說，目前正試著讓美國政府遵守其「道德和法律承諾」。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國天主教主教會議是為難民提供服務的10個國家機構之一，1月24日這些機構收到國務院信函，通知它們在當局審查對外援助計畫期間，資金遭到凍結，之後這些機構就陷入困境。

美國天主教主教會議在哥倫比亞特區聯邦地方法院提出的訴訟指出，重新安置計畫根本不是外國援助，而是國內計畫，目的在協助新抵達的難民滿足住房和就業安置等初步需求。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140219

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：