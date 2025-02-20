王文濤致函美國新任商務部長 對加稅表強烈不滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）通過美國聯邦參議院表決，出任美國商務部長。中國商務部長王文濤昨天致函祝賀，同時就美國對中國加徵關稅表達強烈不滿。

美國聯邦參議院當地時間18日表決通過盧特尼克出任商務部長的人事案。這對美國總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易政策是重要一步。

據中國商務部官網發布，王文濤19日向盧特尼克致信祝賀，同時就美國對中國輸美產品加徵關稅一事表達中方關切。

王文濤表示，美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿。雙方在芬太尼管控方面已經展開了廣泛、深入的合作，並取得了顯著成效。美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞。中方希望透過平等對話磋商解決各自關切。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，經貿關係是中美關係的重要組成部分。作為世界最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作對各自發展及全球經濟增長都具有重要意義。過去多年來，兩國商務部在推動和促進經貿合作方面發揮重要作用。

王文濤說，中方願與美方共同努力，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，加強對話，管控分歧，促進合作，為兩國工商界展開務實合作營造公平、可預期的政策環境。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1140220