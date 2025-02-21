哈瑪斯歸還人質遺體前示眾 以色列總理怒批怪物

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（中央社特拉維夫20日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天將4名人質遺體歸還以色列，數千名以色列民眾隨後集會默哀悼念死者。以色列總理尼坦雅胡譴責哈瑪斯舉行公開移交儀式，怒批哈瑪斯是「怪物」。

法新社報導，這4名人質包括畢巴斯（Shiri Bibas）和她的2名幼子。對許多以色列人來說，他們成為2023年10月7日被哈瑪斯（Hamas）綁架以來遭受磨難的人質象徵。

在為期6週的脆弱加薩走廊（Gaza Strip）停火協議下，這是哈瑪斯首次移交遺體，與之前多次釋放活的人質情景形成鮮明對比。

以色列群眾今天晚間聚集在被稱為「人質廣場」（Hostages Square）的特拉維夫廣場，聲援罹難人質的家屬。

巴勒斯坦武裝分子今天稍早在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一處曾是墓地的地方舉行移交人質遺體儀式。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝團體成員在台上展示4具黑色靈柩，每具都有死者的照片，除了畢巴斯和她2名幼子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas）的照片，還有第4名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的照片。

附近的飛彈模型上寫著：「他們被美國炸彈炸死。」

哈瑪斯稱畢巴斯一家是在以哈戰爭初期命喪以軍空襲，但以色列從未證實這種說法。

尼坦雅胡之後在影片中表示「我們都對哈瑪斯怪物感到憤怒」，並再度誓言消滅這個武裝組織。

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聯合國也抨擊哈瑪斯舉行這種儀式「令人憎惡和殘忍」。

紅十字國際委員會（ICRC）要求「以不公開的方式進行」移交遺體，給予罹難者與家屬最大尊重。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140221