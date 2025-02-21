日本1月核心CPI年增3.2% 臆測央行會再升息

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府今天公布的數據顯示，日本1月通貨膨脹加速，不含生鮮食品的核心物價年增3.2%，進一步對家庭帶來壓力。

法新社報導，這個數值為自2023年6月以來最高，引發市場對日本央行下次升息時機的猜測。日本銀行逐步退出多年來為提振低迷經濟而採取的激進貨幣寬鬆政策。

日本內務省表示，核心消費者物價指數（CPI）年增3.2%，高於市場預期的3.1%，也高於2024年12月的年增3.0%。

總體來看，含波動較大的生鮮食品價格在內的物價年增4.0%，高於2024年12月的3.6%及11月的2.9%。

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日本銀行上個月已再次提高利率，並暗示未來將進一步升息。日本央行也在2024年3月上調利率，為17年以來首見。

日本央行表示，在薪資「穩定」上揚、金融市場「整體穩定」之下，升息動作獲得支撐。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140221