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哈瑪斯疑歸還非人質遺體 以色列控違反協議將付代價

2025/2/21 18:58
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯昨天歸還的4具遺體有1具並非人質後，以色列總理尼坦雅胡矢言無論生死帶回所有人質，並控告哈瑪斯違反協議，將為此付出代價。

路透社報導，以色列軍方說，哈瑪斯（Hamas）昨天歸還的4具人質遺體中，已確認2具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第3具遺體本應是他們的母親希利，卻是身分不明的女性。

另一名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的家屬透過聲明說，官方已確認第4具遺體是利夫希茨。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透過電視轉播發表聲明說：「我們將下定決心採取行動，把希利（Shiri Bibas）和所有人質，無論生死都一併帶回家，並且保證哈瑪斯（Hamas）將因為違反協議這個殘忍又邪惡的行徑，付上最大程度的代價。」

他指控哈瑪斯把一名加薩婦女而非希利的遺體放進棺材，稱此舉「驚世駭俗的程度難以言喻」。

2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列南境期間，綁架希利一家四口，包含她的兩個兒子和丈夫畢巴斯（Yarden Bibas）。

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針對以色列的指控，哈瑪斯迄今並未公開置評；這項指控恐怕破壞雙方脆弱的停火協議。

這起事件是否會延遲或阻礙原定明天移交6名倖存人質的行動，或者打亂預計於數日內展開的第2階段停火談判，目前均不得而知。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140221

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