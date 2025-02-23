南海緊張局勢升溫 日防長訪菲參觀重要軍事基地

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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲中南海緊張局勢升溫，日本防衛大臣中谷元今天在菲律賓國防部長鐵歐多洛的陪同下，參觀呂宋島空軍基地。鐵歐多洛稱，中國的「擴張主義」迫使菲律賓加快與理念相近國家締結安全盟約。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）發布新聞稿稱，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和中谷元今天參訪了位於呂宋島的巴塞空軍基地（Basa Air Base）、華勒斯空軍基地（Wallace Air Station）等重要軍事基地。

巴塞空軍基地位於班巴加省（Pampanga），是馬尼拉在菲美「加強國防合作協議」（EDCA）框架下允許美軍使用的軍事據點之一。兩人參觀了儲油庫、飛彈防衛系統訓練中心、機庫、以及FA-50戰機飛行模擬器等設施。

華勒斯空軍基地位於拉烏尼昂省（La Union）海岸，日本售與菲律賓的空中監視雷達系統就安裝於此。鐵歐多洛和中谷元參觀了防空模擬暨兵棋推演中心以及機動與固定雷達系統。

安多隆說，中谷元此次來訪，也將與鐵歐多洛討論如何推進兩國的戰略防衛夥伴關係，特別是在海事與空防、能力建構和區域安全倡議等領域。

鐵歐多洛在華勒斯空軍基地接受媒體訪問時，再次譴責中國人民解放軍海軍直升機於18日針對菲律賓公務飛機的危險操作，斥責此舉顯示中國不尊重國際法且非「可靠世界公民」。

菲律賓海岸防衛隊官員日前指控中國人民解放軍海軍直升機，18日危險逼近菲律賓漁業局的公務飛機左翼上方，最靠近時只有3公尺；共軍南部戰區則稱，菲方飛機非法闖入中國黃岩島領空，中方依法依規跟蹤監視、警告驅離。

鐵歐多洛說，中國的擴張主義、對他國安全與權利的漠視，迫使菲律賓加快與他國結盟。

菲律賓已與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定（VFA），與日本簽有相互准入協定（RAA），最近又與紐西蘭完成「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）的協商，正在敲定正式簽約日期。

鐵歐多洛透露，菲律賓還正與加拿大洽談軍隊互訪協定，且即將與法國及其他理念相近國家開啟類似洽商，「我們確實需要相互協作、團結一致，阻止中國共產黨重新定義國際法和世界秩序。」

菲日國防部長會議明天將在馬尼拉登場，鐵歐多洛與中谷元料將討論如何加強菲日雙邊、菲美日三邊以及菲美日澳（Squad）多邊合作。

此外，中谷元也將拜會菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（編輯：高照芬）